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Toyota впервые за 30 лет выпустила полноприводную Camry (фото)

Toyota впервые за 30 лет выпустила полноприводную Camry (фото)

Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения для североамериканского рынка. Автомобиль, в котором использовали технологии кроссовера RAV4, получил версию со всеми ведущими колесами впервые почти за 30 лет.

В седане применили схему Dynamic Torque Control AWD, в которой задняя ось подключается при помощи электромагнитной муфты, способной передавать на задние колеса до 50% крутящего момента, пишет Autonews.

Полный привод будет доступен для автомобилей с 2,5-литровым двигателем, который на американской версии модели развивает 205 лошадиных сил. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вариант с четырьмя ведущими колесами получился на 75 кг тяжелее моноприводной модификации.

По материалам autonews.ua
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