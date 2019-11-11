Toyota впервые за 30 лет выпустила полноприводную Camry (фото)

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Компания Toyota представила полноприводную модификацию седана Camry нового поколения для североамериканского рынка. Автомобиль, в котором использовали технологии кроссовера RAV4, получил версию со всеми ведущими колесами впервые почти за 30 лет.
В седане применили схему Dynamic Torque Control AWD, в которой задняя ось подключается при помощи электромагнитной муфты, способной передавать на задние колеса до 50% крутящего момента, пишет Autonews.
Полный привод будет доступен для автомобилей с 2,5-литровым двигателем, который на американской версии модели развивает 205 лошадиных сил. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вариант с четырьмя ведущими колесами получился на 75 кг тяжелее моноприводной модификации.
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