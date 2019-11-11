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Аэропорт "Борисполь" закупит 11 белорусских автобусов для перевозки пассажиров

Аэропорт "Борисполь" закупит 11 белорусских автобусов для перевозки пассажиров

Международный аэропорт “Борисполь” договорился с киевской компанией “Будшляхмаш” о приобретении 11 автобусов производства “Минского автомобильного завода” за 103,185 млн гривен.

Документация о данной сделке обнародована в системе публичных закупок ProZorro.

В документах говорится, что аэропорт закупит шесть перонных автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 100 пассажиров (сидячих мест – не менее 12).

Также в перечень закупки входит пять пассажирских автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 105 человек (сидячих мест – не менее 30).

Срок поставки перонных автобусов составляет 240 календарных дней со дня получения поставщиком аванса, а пассажирских – 60 дней.

По материалам Фокус
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