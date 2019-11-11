Дубилет рассказал о нововведениях в борьбе с рейдерством

Для борьбы с рейдерством и двухфакторной защиты данных украинским регистраторам предлагают воспользоваться сервисом Google.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

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По словам Дубилета, одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы. Однако, если взлома не было и регистратор сам совершил незаконное действие, он мог всегда сказать, что компьютер взломали.

Как было раньше. Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер.

Что предлагается:

дорогостоящую программу защиты заменят вторым фактором авторизации. И вместо траты денег на SMS -пароли предлагают воспользоваться бесплатным Google Authentificator.

для проведения любого действия регистратор должен будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со смартфона.

Пока второй фактор является опцией, которой при желании уже можно воспользоваться, однако в ближайшее время Минюст может сделать его обязательным для всех.