Дубилет рассказал о нововведениях в борьбе с рейдерством

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Для борьбы с рейдерством и двухфакторной защиты данных украинским регистраторам предлагают воспользоваться сервисом Google.
Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.
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По словам Дубилета, одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы. Однако, если взлома не было и регистратор сам совершил незаконное действие, он мог всегда сказать, что компьютер взломали.
Как было раньше. Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер.
Что предлагается:
Пока второй фактор является опцией, которой при желании уже можно воспользоваться, однако в ближайшее время Минюст может сделать его обязательным для всех.
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