Starbucks откроет свою самую большую кофейню

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сеть кофеен Starbucks откроет в Чикаго свое самое большое заведение, которое будет совмещать магазин и кофейню.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что заведение будет совмещать кофейню и магазин и займет пятиэтажное здание в одном из самых дорогих деловых районов Чикаго.
Кафе в Чикаго начнет работать 15 ноября. Среди новинок там появятся выдержанные в виски кофейные зерна по 40 долларов за 8 унций (примерно 230 г), сливочно-ореховый латте и мороженое.
“Для Starbucks это шестое настолько большое заведение. Пять других расположены в Сиэтле, Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. Они являются “полигоном” для тестирования более качественных продуктов и новых напитков, а также продуктов питания и коктейлей”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможкиВчера, 13:01 - 2878 15
Коболев ответил на заявления Путина по газуВчера, 13:40 - 1934 13
Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 годаВчера, 16:27 - 750 6
В «Слуге народа» ответили изгнанной Скороход на «5 тыс. долл. в конвертах»Вчера, 14:15 - 2080 4
Когда могут ввести закон о двойном гражданстве - МИДВчера, 18:31 - 497 3
Как проверить, не подключены ли соседи к вашему электросчетчикуВчера, 11:03 - 8424
Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — ФедоровВчера, 15:49 - 2883
Владельцы авто на "еврономерах" предложили свою формулу растаможкиВчера, 13:01 - 2878 15
Е-трудовая книжка стала доступна в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 2116
В «Слуге народа» ответили изгнанной Скороход на «5 тыс. долл. в конвертах»Вчера, 14:15 - 2080 4
Основатель "Википедии" запустил соцсетьПозавчера, 17:20 - 374
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 783 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 813
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2123 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2401