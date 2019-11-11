MacBook Pro лишится версии на 15 дюймов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После внезапного анонса Apple AirPods Pro, в сети начали ходить разговоры о скором, точно таком же внезапном анонсе MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Судя по последним данным, устройство будет продемонстрировано уже в течение этой недели, но что более важно, после его анонса компания прекратит выпуск 15-дюймовых моделей.
Так, американское издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому еще не представленный ноутбук будет продаваться по цене 15-дюймового варианта, при этом также он должен будет заменить старшую версию MacBook Pro, оставив в линейке лишь два варианта: на 13 и 16 дюймов.
Напомним, что на данный момент 15-дюймовый MacBook Pro можно купить от 2,4 тыс. долларов. К слову, интернет-инсайдеры утверждают, что новинка получит безрамочный дисплей, за счет чего габариты ноутбука не будут отличаться от актуальной 15-дюймовой модели.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, — экспертВчера, 08:18 - 2198 14
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2015 11
Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всехВчера, 12:26 - 1106 10
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 2859 10
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 21638 9
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 21638 9
Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут измененияВчера, 11:03 - 3297
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 2859 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2501 7
Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, — экспертВчера, 08:18 - 2198 14
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 477 1
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 569
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1853 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2339
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3688