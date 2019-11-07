Коломойский и Боголюбов заплатили ПриватБанку более 10 млн фунтов стерлингов

Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации юридических издержек.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Апелляционный суд Лондона 15 октября подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова. Суд также обязал ответчиков заплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года.

«Банк подтверждает, что ответчики на данный момент оплатили более 10 млн фунтов стерлингов издержек по слушаниям суда первой инстанции, которые состоялись в Высоком суде Лондона в 2018 году, и слушаниям апелляционной инстанции, которые состоялись в Лондоне ранее в этом году», – говорится в сообщении.