В США построили «Бананамобиль» (фото)

Про «Бэтмобили», которые так популярны в США, наверное, слышали многие. Но, оказываются, есть ещё и «Бананамобиль». Его построил Стив Брейтуэйт из Мичигана.

За основу для «Бананамобиля» взяли пикап Ford F-150 1993 года выпуска. Кузов сделали в форме гигантского банана. Автомобиль оснащается двигателем от «Мустанга» 1994 года. Максимальная скорость достигает около 136 км/ч. Возможно, она больше, так как на спидометре самая большая цифра в 85 миль.

«Бананамобиль» занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире автомобиль-банан. Вообще-то, в мире больше нет ни одного такого автомобиля, так что он не только самый длинный, но и самый короткий.

Брейтуэйт сейчас путешествует на «Бананамобиле» по Соединенным Штатам, но не просто так, а предлагая поездки детям. Видимо, не бесплатно.



Работы над переделкой пикапа Ford F-150 продолжались целых 2 года. Стив Брейтуэйт вложил в этот проект 25 000 долларов. Над автомобилем работало несколько человек.