В Украине женщины получают зарплату почти на четверть меньше, чем мужчины - Соколовская

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В Украине женщины получают заработную плату на 21% меньше по сравнению с мужчинами.
Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в FACEBOOK.
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“Сейчас в Украине женщины получают, например, на 21% более низкую заработную плату по сравнению с мужчинами. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом”, – отметила Соколовская.
Она уточнила, что речь не только об уравнивании оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.
Что нужно менять:
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