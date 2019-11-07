В Украине женщины получают зарплату почти на четверть меньше, чем мужчины - Соколовская

В Украине женщины получают заработную плату на 21% меньше по сравнению с мужчинами.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в FACEBOOK.

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“Сейчас в Украине женщины получают, например, на 21% более низкую заработную плату по сравнению с мужчинами. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом”, – отметила Соколовская.

Она уточнила, что речь не только об уравнивании оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.

Что нужно менять:

чтобы матери имели возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей;

чтобы работодатели развивали соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы;

чтобы отцы все больше привлекались к уходу за детьми;

страна развивала дошкольное образование;

чтобы больше женщин становилось на руководящих должностях и многое другое.

Справка Finance.ua:

Как ранее сообщал портал The Point, в резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.

Мужчины чаще, чем женщины, ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов: женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн; мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

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