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Вышло обновление Windows 10 November 2019 Update

Вышло обновление Windows 10 November 2019 Update

Корпорация Microsoft начала распространение последнего обновления Windows 10 November 2019 Update на устройства потребителей. Обычно такие крупные обновления содержат много новых функций и возможностей для конечного пользователя. Но в данном случае обновление более похоже на выход Service Pack для предыдущих версий Windows.

Дело в том, что большинство изменений и нововведений Windows 10 November 2019 Update являются либо незначительными, либо внутренними. Пользователь просто не увидит большинство из них, так как они затрагивают работу внутренних процессов ОС. Такие изменения сфокусированы на повышении стабильности, производительности, безопасности и т.д.

Заметные пользователю изменения тоже имеются. Так, Microsoft улучшила работу уведомлений в Windows 10, теперь пользователь может гибко их настраивать. Также можно полностью отключать уведомления от определённых приложений. Microsoft даже предлагает возможность настраивать количество уведомлений, которые пользователь видит в приложениях.

По материалам ITC.ua
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