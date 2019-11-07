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Hyundai создала новую систему активного шумоподавления

Hyundai создала новую систему активного шумоподавления

Компания Hyundai создала первую в мире систему активного подавления шума от дороги под названием Road Noise Active Noise Control (RANC). Обычные системы шумоподавления гасят звук двигателя.

Примерно 10 лет назад Toyota, BMW, Lotus и некоторые другие автопроизводители стали оснащать свои машины системами активного шумоподавления. Новая технология Hyundai является развитием этих систем.

Южнокорейские инженеры смогли добиться при помощи инвертированной звуковой волны снижения дорожного шума на 3 Дб, то есть примерно в 2 раза. Правда, для этого им пришлось кропотливо трудиться последние шесть лет.

Hyundai планирует в скором времени все свои модели оснащать новой системой активного шумоподавления. Первым её может получить новый кроссовер GV80.

Новая технология очень подойдет электромобилям. С ней в салоне будет практически абсолютно тихо. Если, конечно, водитель не включит систему имитации звука двигателя внутреннего сгорания.

По материалам autonews.ua
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