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Wizz Air объявила однодневную скидку на рейс Киев - Рига

Wizz Air объявила однодневную скидку на рейс Киев - Рига

Wizz Air объявила об акционной цене на билеты по маршруту Киев-Рига.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

Условия акции:

  • скидка в 20% действует только 12 ноября до 23:59 и распространяется на билеты до 31 марта 2020 года;
  • приобрести билет по акционной цене можно, забронировав его на сайте авиаперевозчика или через мобильное приложение;
  • скидка не действует на групповые заказы.

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График: Wizz Air осуществляет полеты в столицу Латвии Ригу из киевского аэропорта “Жуляны”. Рейсы из Киева отправляются дважды в неделю – каждый вторник и субботу. Продолжительность полета – 1 час. 40 мин.

Стоимость: по маршруту Киев – Рига действует акционная цена 1 074 грн.

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По материалам Finance.UA
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