Wizz Air объявила однодневную скидку на рейс Киев - Рига

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Wizz Air объявила об акционной цене на билеты по маршруту Киев-Рига.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.
Условия акции:
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График: Wizz Air осуществляет полеты в столицу Латвии Ригу из киевского аэропорта “Жуляны”. Рейсы из Киева отправляются дважды в неделю – каждый вторник и субботу. Продолжительность полета – 1 час. 40 мин.
Стоимость: по маршруту Киев – Рига действует акционная цена 1 074 грн.
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