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Когда ждать очки дополненной реальности Apple

Когда ждать очки дополненной реальности Apple

На прошлой неделе мы узнали, что разрабатывать стереоскопическую гарнитуру дополненной реальности Apple помогает компания Valve, которая весной представила гарнитуру виртуальной реальности Index. Теперь же издание The Information со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Apple планирует выпустить свою первую гарнитуру AR в 2022 году, тогда как релиз более компактных очков дополненной реальности намечен на 2023 год.

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над гарнитурой или очками дополненной реальности, потенциально способной совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone. В прошлом месяце появилось первое официальное подтверждение факта разработки устройства и предполагалось, что оно выйдет на рынок в 2020 году. Новые и гораздо более поздние сроки были озвучены на закрытом пресс-брифинге команды инженеров Apple. Судя по всему, в нынешнем виде технология еще очень сырая и нуждается в доработке — отсюда и столь поздние сроки.

Собеседники The Information также рассказали новые подробности о гарнитуре дополненной реальности Apple, проходящей под модельным номером N301. Именно она должна выйти первой. По словам информаторов, она будет похожа на более компактную версию гарнитуры Oculus Quest. Устройство будет сочетать возможности AR и VR, в оснащение войдут внешние камеры для построения трехмерного окружения (отрисовка очертаний людей, мебели и целых помещений) и встроенный дисплей высокого разрешения для демонстрации контента VR и смешивания виртуальных объектов с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Инженерам сообщили, что с 2021 года к проекту подключатся разработчики ПО.

За дебютной AR-гарнитурой Apple последуют компактные и легкие очки под кодовым названием N421, которые уже можно будет с комфортом использовать на протяжении длительного времени и носить на улице, не переживая за свой внешний вид. Оригинальная гарнитура для повседневного использования не подойдет ввиду слишком громоздкой конструкции.

Собеседники The Information рассказали, что «текущие прототипы выглядят как дорогостоящие солнцезащитные очки с толстыми оправами, в которых находятся аккумулятор и прочая электроника». По словам человека, который видел прототипы своими глазами, Apple также разрабатывает специальные линзы, темнеющие во время работы для очевидной индикации статуса устройства.

По материалам ITC.ua
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