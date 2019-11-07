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ФГВФЛ реализовал активы ликвидируемых банков на 860 млн грн

ФГВФЛ реализовал активы ликвидируемых банков на 860 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 16 банков, находящихся в его управлении, на общую сумму 868,92 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В течение прошлой недели Фонд гарантирования реализовал активы:

  • АО «Банк «Финансы и Кредит» – на сумму 365,54 млн грн;
  • АО «Дельта Банк» – 328,73 млн грн;
  • ПАО «КБ «Надра» – 161,53 млн грн;
  • ПАО БАНК «Траст» – 4,22 млн грн;
  • ПАО «Диамантбанк» – 1,57 млн грн;
  • АО «ВТБ Банк» – 1,54 млн грн;
  • ОАО «Платинум банк» – 1,45 млн грн;
  • ПУАО «Фидобанк» – 1,37 млн грн;
  • ОАО «Банк «Киевская Русь» – 1,25 млн грн;
  • АО «Родовид банк» – 0,57 млн грн.
По материалам Finance.UA
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