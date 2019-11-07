Как зарегистрировать новый автомобиль онлайн

Согласно законодательству Украины (ст. 121 ч. 6) все транспортные средства должны быть зарегистрированы. За управление незарегистрированным транспортным средством с водителя взимается штраф от 170 до 255 грн (при первом нарушении), от 255 до 510 грн (при повторном нарушении).

Об этом сообщается на Портале государственных услуг.

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Регистрация авто онлайн:

производится через портал государственных услуг igov.gov.ua ,

регистрация таким способом не освобождает от посещения сервисного центра МВД , но таким образом можно согласовать время и ускорить процесс оформления.

Пошаговая инструкция:

войти в систему через BankID (введя данные Интернет-банка, который подключен к системе) или электронно-цифровую подпись (например, ЭЦП налоговой, минюста и др.)

заполнить короткую форму и загрузить отсканированные необходимые документы;

нажать кнопку “Заказать услугу”, после чего заявка будет принята в работу;

в дальнейшем вы будете получать письма на указанный e-mail с информацией о состоянии заявления (в случае невозможности предоставления услуги вы получите письмо с указанием основания для отказа, в случае верного заполнения формы вы получите дальнейшие инструкции (дату/время визита, адрес, пакет необходимых документов, реквизиты для оплаты услуги).

Регистрация обычным способом:

Автосалоны имеют право заключать договоры купли-продажи автомобилей и самостоятельно их удостоверять.

Чтобы зарегистрировать приобретенное транспортное средство, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, удостоверяющими личность заявителя, а также документами, подтверждающими правомерность получения транспортного средства.

Чтобы зарегистрировать автомобиль, следует оплатить регистрацию автомобиля:

производства стран СНГ – 152,63 грн;

– 152,63 грн; иностранного производства – 190,15 грн;

стоимость номерных знаков – 135 грн;

стоимость бланка свидетельства о регистрации автомобиля – 114 грн;

налог на доходы физических лиц – от 3 до 5% от суммы автомобиля.

Также придется платить 25 000 грн в год, если ваше новое авто попадает в категорию роскоши, то есть: