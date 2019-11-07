Как зарегистрировать новый автомобиль онлайн

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Согласно законодательству Украины (ст. 121 ч. 6) все транспортные средства должны быть зарегистрированы. За управление незарегистрированным транспортным средством с водителя взимается штраф от 170 до 255 грн (при первом нарушении), от 255 до 510 грн (при повторном нарушении).
Об этом сообщается на Портале государственных услуг.
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Регистрация авто онлайн:
Пошаговая инструкция:
Регистрация обычным способом:
Автосалоны имеют право заключать договоры купли-продажи автомобилей и самостоятельно их удостоверять.
Чтобы зарегистрировать приобретенное транспортное средство, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, удостоверяющими личность заявителя, а также документами, подтверждающими правомерность получения транспортного средства.
Чтобы зарегистрировать автомобиль, следует оплатить регистрацию автомобиля:
Также придется платить 25 000 грн в год, если ваше новое авто попадает в категорию роскоши, то есть:
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