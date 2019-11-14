Экс-глава Uber продал 20% своей доли в компании за $550 млн

Экс-глава Uber Трэвис Каланик продал свои акции компании на сумму около $547 млн, следует из документа, направленного Uber в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и опубликованного на сайте компании.

Об этом сообщает Forbes.

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Как следует из документа, Каланик продал более 20 млн акций четырьмя траншами. У него осталось около 75,4 млн акций. По данным на закрытие торгов в пятницу, одна акция Uber стоила $27,02, значит, весь пакет Каланика можно оценить более чем в $2 млрд.

Отмечается, что Каланик расстался с частью своего пакета через полгода после IPO Uber – после завершения так называемого lock-up периода, в котором для ранних инвесторов действовали ограничения на продажу акций. 180-дневный запрет, который Uber установил при проведении первичного размещения акций, истек в минувшую среду. Акции Uber в тот день подешевели до исторического минимума за полгода – $25,58 за единицу.

На бирже акции Uber дебютировали с ценой $45, но с тех пор они подешевели на 41%.