0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1165 0

Минимальную зарплату предлагают повысить, а доплаты к ней отменить - законопроект

Минимальную зарплату предлагают повысить, а доплаты к ней отменить - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2378 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации требований Конституции и международного права в отношении минимальных гарантий в оплате труда”.

Читайте также: Кто имеет право на сокращенный рабочий день

“С целью стимулирования роста заработной платы в небюджетной сфере законопроектом предусматривается введение повышающих отраслевых коэффициентов к заработной плате, которые будут обязательны для отраслевых соглашений и коллективных договоров независимо от формы собственности и хозяйствования. Для преодоления «уравниловки» в оплате труда законопроект предусматривает определение размера самой низкой тарифной ставки (должностного оклада) работника, что исключает необходимость доплат до уровня минимальной заработной платы для работников следующих тарифных разрядов (должностей)”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

1. Минимальную зарплату установить в размере не менее 150% установленного законом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

2. В случае превышения в течение двух месяцев подряд фактического уровня инфляции над плановым более чем на 2% обязать Кабмин в течение 15 дней инициировать перед ВРУ внесение изменений в Госбюджет на соответствующий год по повышению размера минимальной заработной платы с учетом прогнозного уровня инфляции до конца бюджетного года с целью обеспечения его адекватного роста.

3. Минимальный должностной оклад (тарифную ставку) установить в размере, превышающем 150% установленного законом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

4. Минимальным размером ставки (оклада) заработной платы считать установленный коллективным договором минимальный размер ставки (оклада) заработной платы работника первого разряда соответствующей, ниже которого не может производиться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ). В отраслевых (межотраслевых) соглашениях минимальные размеры ставок (окладов) заработной платы устанавливать с соблюдением повышающих отраслевых коэффициентов, минимальные значения которых будет утверждать КМУ по согласованию со сторонами социального диалога.

При этом в минимальный размер ставки (оклад) заработной платы не включаются доплаты, надбавки, поощрительные, компенсационные выплаты и тому подобное.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.