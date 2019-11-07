Минимальную зарплату предлагают повысить, а доплаты к ней отменить - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2378 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации требований Конституции и международного права в отношении минимальных гарантий в оплате труда”.

Читайте также: Кто имеет право на сокращенный рабочий день

“С целью стимулирования роста заработной платы в небюджетной сфере законопроектом предусматривается введение повышающих отраслевых коэффициентов к заработной плате, которые будут обязательны для отраслевых соглашений и коллективных договоров независимо от формы собственности и хозяйствования. Для преодоления «уравниловки» в оплате труда законопроект предусматривает определение размера самой низкой тарифной ставки (должностного оклада) работника, что исключает необходимость доплат до уровня минимальной заработной платы для работников следующих тарифных разрядов (должностей)”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

1. Минимальную зарплату установить в размере не менее 150% установленного законом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

2. В случае превышения в течение двух месяцев подряд фактического уровня инфляции над плановым более чем на 2% обязать Кабмин в течение 15 дней инициировать перед ВРУ внесение изменений в Госбюджет на соответствующий год по повышению размера минимальной заработной платы с учетом прогнозного уровня инфляции до конца бюджетного года с целью обеспечения его адекватного роста.

3. Минимальный должностной оклад (тарифную ставку) установить в размере, превышающем 150% установленного законом размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

4. Минимальным размером ставки (оклада) заработной платы считать установленный коллективным договором минимальный размер ставки (оклада) заработной платы работника первого разряда соответствующей, ниже которого не может производиться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ). В отраслевых (межотраслевых) соглашениях минимальные размеры ставок (окладов) заработной платы устанавливать с соблюдением повышающих отраслевых коэффициентов, минимальные значения которых будет утверждать КМУ по согласованию со сторонами социального диалога.

При этом в минимальный размер ставки (оклад) заработной платы не включаются доплаты, надбавки, поощрительные, компенсационные выплаты и тому подобное.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.