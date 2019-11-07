В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии - ПФУ

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Среди государственных банков “ПриватБанк” – на первом месте по количеству пенсионеров – получателей выплат через банковские учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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В целом 65% пенсионеров (7,4 млн человек) в Украине получают пенсии в банковских учреждениях.
Рейтинг банков по количеству получателей пенсионных выплат:
Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.
Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:
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