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В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии - ПФУ

В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии - ПФУ

Среди государственных банков “ПриватБанк” – на первом месте по количеству пенсионеров – получателей выплат через банковские учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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В целом 65% пенсионеров (7,4 млн человек) в Украине получают пенсии в банковских учреждениях.

Рейтинг банков по количеству получателей пенсионных выплат:

  • 51% – ПАТ “ПриватБанк”;
  • 37,7% – АО “Ощадбанк”;
  • 5,1% – ПАО “Райффайзен Банк Аваль”;
  • 6,2% – другие банки.

Как накопить себе на пенсию

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский 5 ноября поручил ввести процедуру назначения пенсий через мобильное приложение.

Е-пенсия предусматривает введение таких онлайн услуг:

  • назначение пенсии;
  • перерасчет пенсии;
  • назначение к пенсии надбавок, пособия, доплат и компенсаций;
  • возобновление выплаты пенсии;
  • перевод с одного вида пенсии на другой.
По материалам Finance.UA
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