Премия или повышение зарплаты: что выгоднее в Германии

В долгосрочной перспективе постоянная прибавка к зарплате часто оказывается значительно более выгодной.

Многие работники хоть раз оказывались перед выбором: получить разовую премию или добиться постоянного повышения зарплаты. На первый взгляд, крупная единовременная выплата может казаться более привлекательной — деньги поступают сразу и в ощутимой сумме. Однако в долгосрочной перспективе постоянная прибавка к зарплате часто оказывается более выгодной.

Об этом пишет Ausnews.

Поводом для дополнительных выплат может стать успешный год, завершенный проект или новые обязанности. В то же время работодатели не всегда готовы навсегда повышать оклад, иногда они предлагают разовый бонус. Что выбрать в такой ситуации зависит от конкретных сумм и условий.

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Как отличается разовая премия от постоянной прибавки

Бонус в размере 1000 евро работник получает один раз. Повышение зарплаты на 100 евро брутто в месяц дает 1200 евро дополнительного брутто дохода за год. Если зарплата не меняется в течение пяти лет, только эта прибавка будет составлять 6000 евро брутто.

Таким образом, разовая выплата может казаться более выгодной только в моменте. В долгосрочной перспективе регулярная прибавка накапливается и заметно опережает одноразовый бонус.

Постоянное повышение меняет базу для будущих расчетов

У постоянного повышения зарплаты есть еще один важный эффект. Когда растет базовый оклад, все последующие процентные повышения рассчитываются уже от большей суммы. К примеру, если работник зарабатывает 4000 евро брутто и получает прибавку в 200 евро, его оклад составит 4200 евро.

Если позже работодатель повысит зарплату на 5%, расчет будет производиться уже от 4200 евро — конечно, при условии, что повышение действительно рассчитывается в процентах от текущего оклада. Разовый бонус такую ​​базу, как правило, не меняет.

Когда разовый бонус все же может быть выгоднее

Это не значит, что единовременная выплата всегда хуже. Бонус может быть привлекательным, если им дополнительно вознаграждают особое достижение дополнительно к обычной зарплате. Также он может быть разумной альтернативой в компаниях, которые не могут позволить себе постоянное повышение оклада.

Главное — внимательно изучить условия. Гарантирована ли выплата или зависит от достижения определенных целей? Это разовое решение или бонус можно будет получить снова?

Как повышение зарплаты может повлиять на пенсионные права

Если речь идет о зарплате, которая подлежит обязательному социальному страхованию, более высокий брутто-доход может увеличивать взносы в государственное пенсионное страхование, а значит, в принципе, и будущие пенсионные права. В то же время действуют определенные ограничения, в частности, предельная величина базы для начисления взносов.

Бонус, подлежащий социальному страхованию, также может учитываться. Однако для долгосрочного роста дохода ключевой остается разница между разовой выплатой и постоянно более высоким базовым окладом.

Как правильно сравнить оба варианта

Если у работника есть выбор между бонусом и повышением зарплаты, не стоит ориентироваться только на сумму, которая поступит в следующем расчетном листе.

Но следует задать себе три вопроса: какова общая сумма выплаты, является ли она разовой или постоянной и как повлияет на будущий рост зарплаты.

Большая единовременная выплата рассматривается как очень привлекательная сразу. Но для долгосрочного финансового благополучия всегда следует проверять, какой из вариантов навсегда меняет базовую зарплату". Именно поэтому расчет на несколько лет вперед помогает принять более выгодное решение.