В госорганах планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей

В центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Госаппарат проверят на соответствие задачам государства

По словам Корецкого, оптимизация государственного аппарата начнется с функциональной диагностики. Проверят, какие функции выполняют органы власти и насколько они соответствуют современным реалиям и приоритетам государства.

«Самое важное — проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какими функциями наделены органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а затем определяем структуру и финальную численность», — подчеркнул глава правительства.

Количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других ЦОИВ — почти на 18%.

Изменят систему обучения госслужащих

Отдельным направлением реформы станет улучшение системы обучения государственных служащих. Она должна быть напрямую связана с задачами конкретной должности.

Для молодежи планируют запустить информирование и стажировку.

Отдельную программу предусмотрели для ветеранов.

Возобновил работу Совет по вопросам государственного управления

По словам премьер-министра, уже возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен детальный план и определены ответственные за каждое направление.

«Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи», — подчеркнул Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине проведут комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планировало пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество замминистров.