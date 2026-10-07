В госорганах планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей

В центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Госаппарат проверят на соответствие задачам государства
По словам Корецкого, оптимизация государственного аппарата начнется с функциональной диагностики. Проверят, какие функции выполняют органы власти и насколько они соответствуют современным реалиям и приоритетам государства.
«Самое важное — проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какими функциями наделены органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а затем определяем структуру и финальную численность», — подчеркнул глава правительства.
Количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других ЦОИВ — почти на 18%.
Изменят систему обучения госслужащих
Отдельным направлением реформы станет улучшение системы обучения государственных служащих. Она должна быть напрямую связана с задачами конкретной должности.
Для молодежи планируют запустить информирование и стажировку.
Отдельную программу предусмотрели для ветеранов.
Возобновил работу Совет по вопросам государственного управления
По словам премьер-министра, уже возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен детальный план и определены ответственные за каждое направление.
«Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи», — подчеркнул Корецкий.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине проведут комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планировало пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество замминистров.
Также мы рассказывали, что государственный служащий с высшим образованием, опытом работы и ответственностью за решение может получать меньше работника без специального образования. С 2026 года оплата труда госслужащих производится на основе классификации должностей. Их оценивают с учетом функционального толка, уровня ответственности, сложности работы и других характеристик. На этой основе определяют грейд и должностной оклад.