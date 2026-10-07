Денежные средства на Скрининг здоровья 40+ нужно использовать (сроки)

Деньги на Скрининг здоровья 40+ нужно использовать в течение двух месяцев после зачисления на карту! Иначе они автоматически вернутся в бюджет.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Если вы уже подали заявку на участие в программе Скрининг здоровья 40+ и на вашу карту поступила государственная поддержка, не откладывайте свое обследование.

Скрининг здоровья 40+ — национальная программа для людей от 40 лет. Она помогает оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, а также проверить состояние психического здоровья. Обследование, предусмотренное программой, можно пройти за один визит.