Денежные средства на Скрининг здоровья 40+ нужно использовать (сроки)

Если вы уже подали заявку на участие в программе Скрининг здоровья 40+ и на вашу карту поступила государственная поддержка, не откладывайте свое обследование.
Скрининг здоровья 40+ — национальная программа для людей от 40 лет. Она помогает оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, а также проверить состояние психического здоровья. Обследование, предусмотренное программой, можно пройти за один визит.
В настоящее время скрининг доступен в 2 757 местах предоставления услуг по всей стране. С начала года его прошли более 750 тысяч украинцев и украинок. Проверьте дату зачисления средств, выберите медучреждение и запишитесь на скрининг, пишет Минздрав.