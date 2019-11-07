Отношение украинцев к продлению моратория (опрос)

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Большинство граждан Украины (67,7% опрошенных) считают, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум.
Об этом свидетельствует исследование социологической службы «Центра Разумкова», которое проводилось 1 – 7 ноября.
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Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 11,2%, а 11,3% не решили.
Если бы референдум все же провели, опрошенные проголосовали бы так:
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