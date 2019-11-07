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Отношение украинцев к продлению моратория (опрос)

Отношение украинцев к продлению моратория (опрос)

Большинство граждан Украины (67,7% опрошенных) считают, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум.

Об этом свидетельствует исследование социологической службы «Центра Разумкова», которое проводилось 1 – 7 ноября.

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Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 11,2%, а 11,3% не решили.

Если бы референдум все же провели, опрошенные проголосовали бы так:

  • за продление моратория на куплю-продажу земли – 68,3%;
  • за отмену моратория – 23,2%;
  • затрудняюсь ответить – 8,4%.

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Справка Finance.ua:

  • Открытие рынка сельскохозяйственных земель запланировали на 1 октября 2020 года.
  • Кабмин запустил информационный интернет-ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе.
По материалам Finance.UA
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