Отношение украинцев к продлению моратория (опрос)

Большинство граждан Украины (67,7% опрошенных) считают, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум.

Об этом свидетельствует исследование социологической службы «Центра Разумкова», которое проводилось 1 – 7 ноября.

Читайте также: Президент сообщил, как будут решать вопрос о продаже земли иностранцам

Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 11,2%, а 11,3% не решили.

Если бы референдум все же провели, опрошенные проголосовали бы так:

за продление моратория на куплю-продажу земли – 68,3%;

за отмену моратория – 23,2%;

затрудняюсь ответить – 8,4%.

Справка Finance.ua:

Открытие рынка сельскохозяйственных земель запланировали на 1 октября 2020 года.