В Нацбанке рассказали, почему PayPal пока не заходит в Украину

Электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет Министров занимается решением этого вопроса.

Об этом сообщил директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз.

“Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок.

Насколько мне известно, Кабинет Министров этому сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что общими усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы препятствовать выходу PayPal на украинский рынок”, – заявил Бевз.