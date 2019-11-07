В Нацбанке рассказали, почему PayPal пока не заходит в Украину

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Электронная платежная система PayPal пока не будет выходить на украинский рынок, но Кабинет Министров занимается решением этого вопроса.
Об этом сообщил директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз.
“Проблемы, связанные с выходом PayPal на рынок Украины, на мой взгляд, не вопрос регуляторного поля Нацбанка. Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию. Есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания приняла для себя решение пока не выходить на украинский рынок.
Насколько мне известно, Кабинет Министров этому сейчас уделяет большое внимание, в частности ведением этого вопроса занялось Министерство цифровой трансформации, поэтому мы ожидаем, что общими усилиями они консолидируют те проблемы, которые могли бы препятствовать выходу PayPal на украинский рынок”, – заявил Бевз.
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