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В Киеве руководителя отделения госбанка обвинили в краже более 1 миллиона гривен

В Киеве руководителя отделения госбанка обвинили в краже более 1 миллиона гривен

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении управляющей территориального отделения банка, которая завладела имуществом лиц и государства в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

“По данным предварительного расследования, в октябре 2018 года управляющая территориального отделения банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, обеспечила выдачу платежных банковских карт, без фактического присутствия клиентов банка, которые являются владельцами указанных банковских карт.

После совершения указанных действий, последняя без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на созданные карточные счета”, – говорится в сообщении.

В дальнейшем она передала безосновательно выданные платежные банковские карты другим лицам для обеспечения снятия денежных средств.

“Таким образом, должностное лицо банка, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в сговоре с другими неустановленными лицами, завладело путем обмана денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн. И денежными средствами банка в размере 711 390 грн”, – подчеркнули в прокуратуре.

По материалам Економічна Правда
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