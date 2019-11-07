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Чиновники Минобороны попались на коррупционной схеме размером в 173 млн грн

Чиновники Минобороны попались на коррупционной схеме размером в 173 млн грн

Военная прокуратура разоблачила в Министерстве обороны коррупционную схему, которая нанесла государству ущерб на сумму в 173 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие установило, что сотрудники оборонного ведомства два года назад при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн. А это грубо нарушает закон «О государственном оборонном заказе» и Порядок заключения компенсационных (офсетных) договоров.

Напомним, бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко задержали по подозрению в госизмене и нанесении государству ущерба на сумму 16,6 млн грн. Экс-чиновника взяли под стражу с залогом в 3,4 млн грн.

По материалам УБР
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