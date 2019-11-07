Украинская полиция купит кроссоверы

Украинская полиция в ближайшее время потратит 40,82 млн. грн на покупку 100 кроссоверов Renault Duster. Соответствующий тендер в системе ProZorro уже завершился.

Украинская полиция получит кроссоверы Renault Duster 2019 модельного года. Все они должны быть переоборудованы для службы в полиции (они получат сейфы для оружия, подставку для оружия, светодиодную панель-балку синего цвета с громкоговорителем, специальный цвет кузова и надписи). Кроме того, каждый автомобиль должен иметь кондиционер, противоугонное устройство и две подушки безопасности.

За каждый кроссовер Duster полиция заплатит 405 200 грн. «Гражданская» версия в базовой комплектации стоит от 360 000 грн, а если с кондиционером – то 392 000 грн.

Напомним, что летом украинская полиция выделила более 181 млн. гривен на покупку 450 автомобилей Skoda (модели Octavia и Rapid).

По данным Счетной палаты, которая в прошлом году провела аудит технического состояния полицейских автомобилей, каждая пятая машина правоохранителей не работает, а каждая шестая попадала в ДТП.