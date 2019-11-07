Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине

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Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.
“Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель.
Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив”.
По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.
Там отметили, что запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи мелким фермерам.
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