Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине

Всемирный банк поддерживает намерение руководства Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.

“Всемирный банк решительно поддерживает планы украинского руководства по открытию рынка сельскохозяйственных земель.

Земельная реформа необходима украинским фермерам для покупки и продажи сельскохозяйственных земель, доступа к кредитам, инвестирования и диверсификации, а также для владельцев земли, чтобы получить надлежащую отдачу за свой самый ценный актив”.

По мнению Всемирного банка, земельная реформа повысит экономический рост, а также уровень жизни всего украинского народа, раскрывая сельскохозяйственный потенциал страны.

Там отметили, что запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земель, прекращению рейдерских атак и оказанию финансовой помощи мелким фермерам.