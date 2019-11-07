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НБУ рассказал, что планирует делать по завершении суда по ПриватБанку

НБУ рассказал, что планирует делать по завершении суда по ПриватБанку

Все действия Национального банка Украины после вынесения решения судом по апелляционному делу о правомерности национализации ПриватБанка будут направлены на обеспечение финансовой стабильности в стране.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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“Первой нашей задачей при любых обстоятельствах является сохранение финансовой стабильности в стране, и мы это будем делать. Конкретные наши действия будут зависеть от того, как будет сформулировано само решение. Сейчас очень сложно четко предвидеть, что именно будет написано в решении. Мы приложим все усилия, чтобы не дестабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и сохранить финансовую стабильность”, – отметила Рожкова.

По ее словам, в настоящее время для обеспечения финансовой стабильности в стране очень важно нормальное функционирование ПриватБанка.

При этом чиновница добавила, что надеется на справедливое решение суда по ПриватБанка. По ее данным, на этой неделе суд назначил коллегию судей, поэтому дата рассмотрения апелляционной жалобы будет известна уже в скором времени.

По материалам УНН
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