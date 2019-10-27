Межбанк: сработал эффект окончания недели

В пятницу валютный межбанк не порадовал наблюдателей своими объемами как из-за срабатывания эффекта окончания недели, так и за счет приближения выходного понедельника в США. Американцы будут отмечать День Ветеранов и расчеты в Украине по доллару будут проходить на условиях ТОМ.

С одной стороны – часть клиентов уже настроилась работать с этой валютой только со вторника и сразу перенесла свои заявки на 12 ноября. Но с другой – были и те, кто спешил закрыться по доллару сегодня.

Именно этот “разброд и шатание” среди крупных клиентов и формировали поведение курса в течение сессии. В моменты выхода крупных игроков-покупателей – котировки временно росли, а в периоды выхода продавцов – также временно проседали.

В целом, межбанк был достаточно вялым и спекулянты быстро оставили попытки активно разогреть курс, предпочитая работать только “в две стороны”.

Мы оцениваем происходящее на торгах в пятницу как некоторое позиционное противостояние курсовых интересов крупных игроков без особой результативности для обеих сторон.

Ход торгов:

Стартовав с 24,46/24,50 гривен за доллар (что было практически на уровне вчерашнего закрытия 24,48/24,51) к 11 часам курс вырос до 24,50/24,53 за счет выхода нескольких крупных покупателей валюты, которые спешили закрыться по долларовым операциям перед выходными.

Потоптавшись до 12:00 в пределах котировок 24,495/24,525 гривен, ближе к обеду курс просел до 24,475/24,50 за счет теперь уже выхода на торги основных продавцов.

Нацбанк особого интереса к торгам не проявлял и в 14:00 котировки окончательно остановились на отметке 24,475/24,50.

К 15:00 все основные сделки по дню были закрыты и курс уже в “плавном” режиме докатился до уровня 24,4850/24,51 к концу сессии.

Главные события 8 ноября на межбанке:

1) Доллар вырос с утренних 24,46/24,50 гривен до 24,485/24,51 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,4998 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 11 ноября составил 24,501887.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,48 / 24,51

евро – 27,01/ 27,03

российский рубль – 0,3831 / 0,3136

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1020 / 1,1022

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