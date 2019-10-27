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Налоговая оштрафовала продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн

Налоговая оштрафовала продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн

За последние десять месяцев Государственная налоговая служба проверила почти 6500 продавцов сигарет и алкоголя, оштрафовав их за нарушения суммарно на 60,4 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Штрафники уже оплатили половину необходимой суммы.

В ходе проверок налоговикам удалось вывести из тени почти 10 тыс точек реализации алкоголя и сигарет.

Поймали нарушителей очень просто. Среднемесячная выручка 17,258 тыс субъектов такого хозяйствования (всего в Украине 67 тыс. продавцов указанной подакцизной продукции) составила 5 тыс. грн. Эти данные налоговики получили по результатам анализа информации на чеках, поступающих из РРО.

Чиновники отмечают, что такая низкая выручка свидетельствует о том, что продавцы скрывали реальные размеры расчетных операций, ведь только траты на удержание одной точки ежемесячно составляют минимум 5,6 тыс грн.

По материалам УНН
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