Стала известна зарплата главы Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за октябрь получил заработную плату в сумме 39 258 грн.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает 112.ua. Там детально объяснили, из каких надбавок состоит зарплата чиновника.

“Руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И. в октябре 2019 года начислена заработная плата в сумме 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад – 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет – 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда – 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) – 5 тыс. 385 грн. Из начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 7 тыс. 655 грн”, – сообщили в Госуправлении делами.

При этом зарплата Богдана оказалась больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что за октябрь Зеленский получил заработную плату в сумме 28 тыс. грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.