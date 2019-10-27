Инфляция в Украине замедлилась - Госстат

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 4,1%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Об этом пишет Госстат.

Больше всего подорожала гречневая крупа (на 27,2%). На 9,6-0,6% выросли цены на яйца, овощи, молоко и молочную продукцию, сало, масло, говядину. В то же время на 2,3-0,3% подешевели сахар, мясо птицы, фрукты, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т. ч. на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,1%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,3%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,9%, канализацию – на 1,6%. Аренда жилья выросла на 0,9%.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6% и в июле составила 9170 грн при запланированной на 2019 год в 10 971 грн.

Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.

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