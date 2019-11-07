Кто должен проходить обязательный медосмотр

Согласно Кодексу законов о труде, работодатель может привлечь работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медосмотра, к дисциплинарной ответственности. Также он имеет право отстранить его от работы без сохранения зарплаты.

Об этом говорится в Кодексе Законов о труде.

Некоторые категории работников обязаны проходить при приеме на работу и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Обязательные медосмотры должны проходить следующие работники:

занятые на тяжелых работах;

занятые на работах с вредными или опасными условиями труда;

занятые на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;

работники в возрасте до 21 года (ежегодно).

Ответственность за непрохождение медосмотра – дисциплинарная ответственность работника, увольнение с работы.

Ранее Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет высказался относительно отмены медицинских справок.

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