IKEA сообщила, будет или открывать завод на Львовщине

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Компания ІКЕA пока не будет открывать свой завод по обработке древесины на Львовщине.
Об этом в комментарии изданию Tvoemisto.tv заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис.
“Этого не будет. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером”, – подчеркнул он.
“У компаний мирового уровня есть требования к партнерам: качество рабочего места, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли их работники питаются, или рабочий график – 8 часов. Если нет соответствия требованиям, IKEA говорит: ты не можешь быть нашим партнером. Вы себе представляете, что происходит в деревообрабатывающей отрасли Львовщины? Есть отрасли, которые можно назвать образцовыми, но, к сожалению, большинство из них с иностранными инвестициями”, – сказал Матис.
По его словам, ІКЕA сможет прийти на украинский рынок, если он созреет и будет готов стать партнером.
В 2017 году Львовская ОГА обратилась в компанию “IKEA” с предложением открыть на территории Львовщины завод по обработке древесины.
Позже шведская сеть подтвердила намерения зайти на рынок Украины. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.
В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года.
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