0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

IKEA сообщила, будет или открывать завод на Львовщине

IKEA сообщила, будет или открывать завод на Львовщине

Компания ІКЕA пока не будет открывать свой завод по обработке древесины на Львовщине.

Об этом в комментарии изданию Tvoemisto.tv заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис.

“Этого не будет. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У нее другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнером”, – подчеркнул он.

“У компаний мирового уровня есть требования к партнерам: качество рабочего места, отношение к работникам. Многие украинские компании даже не задумывались над тем, что у них спросят, хорошо ли их работники питаются, или рабочий график – 8 часов. Если нет соответствия требованиям, IKEA говорит: ты не можешь быть нашим партнером. Вы себе представляете, что происходит в деревообрабатывающей отрасли Львовщины? Есть отрасли, которые можно назвать образцовыми, но, к сожалению, большинство из них с иностранными инвестициями”, – сказал Матис.

По его словам, ІКЕA сможет прийти на украинский рынок, если он созреет и будет готов стать партнером.

В 2017 году Львовская ОГА обратилась в компанию “IKEA” с предложением открыть на территории Львовщины завод по обработке древесины.

Позже шведская сеть подтвердила намерения зайти на рынок Украины. Тогда речь шла об открытии магазина в одном из торговых центров Киева. В 2018 году власти области также провели переговоры с производственным подразделением корпорации.

В июле этого года IKEA запустила сайт для Украины и начала набирать персонал. Открыть магазин городского формата в Киеве планируют в конце 2019 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.