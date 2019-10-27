У Тигипко подтвердили заявку на покупку Херсонской нефтеперевалки

В компании ООО “Неон Финанс”, 100% уставного капитала которой принадлежит “ТАС Эссет Менеджмент” Сергея Тигипко, подтвердили информацию о подаче заявки на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

“Да, эта информация правдива”, – заявили в ООО “Неон Финанс”.

Ранее издание enkorr со ссылкой на источник сообщило, что ООО “Неон Финанс” подала заявку на участие в аукционе.

Отмечалось, что “Неон Финанс” является пока единственной компанией, которая оплатила гарантийный взнос в размере 8 млн грн и была допущена к аукциону.

Согласно Единому госреестру юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований, учредителем ООО “Неон Финанс” является ООО “ТАС Эссет Менеджмент”. Размер уставного капитала – 1000 гривен, конечный бенефициарный владелец – Сергей Тгипко.

ООО “Неон Финанс” основана 1 октября 2019 г. Основным видом деятельности указана деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента.