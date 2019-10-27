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Зеленский рассказал, что делает Украину привлекательной для инвесторов

Зеленский рассказал, что делает Украину привлекательной для инвесторов

Украина – один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете земля.

С этих слов начал свое выступление на Киевском международном экономическом форуме 2019 Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую, непрозрачную систему. В результате Украина стала экономическим «андердогом», но новая власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким неприглядным статусом.

«Когда нас недооценивают – это придает нам адреналина, решимости и сил для мощного экономического рывка. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами 21 в.», – отметил Зеленский.

По словам Зеленского, привлекательной для инвесторов сегодня Украину делают именно люди. Их таланты, умения, интеллект.

«Мне кажется, что это и есть наш самый большой клад. Так было всегда, но мы себя недооценивали. Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель. Украинцы сделали прообразы рентгена, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая. Построили самый большой в мире самолет. Создали такие сервисы как: what’s up и PayPal. Именно люди являются нашим крупнейшим капиталом, которым мы гордимся», – сказал Зеленский.

Именно люди, по словам Зеленского, дают Украине конкурентное преимущество, потому что современная экономика фактически является экономикой талантов.

Справка Finance.ua:

  • По данным госстата, в сентябре средняя зарплата составила 10 687 гривен в месяц.
  • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал город в Украине с самой высокой средней зарплатой.
  • По его словам, самая большая средняя зарплата – в Мариуполе. На втором месте – Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места.
  • Согласно опросу Research & Branding Group, достаточный минимум средств для существования украинцев составляет 19 275 грн.
  • По данным Киевского городского центра занятости, самая высокая зарплата в столице у инженера по компьютерным системам – составляет 47 086 грн. Далее идет помощник судьи – 23 000 грн, глава агентства – 21 005 грн.
По материалам Finance.UA
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