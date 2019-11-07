0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

Создан деревянный пулемет, который стреляет резиновыми пулями (фото)

Создан деревянный пулемет, который стреляет резиновыми пулями (фото)

Он является деревянной копией «минигана», правда, стреляет исключительно резиновыми пулями.

Об этом сообщает паблик “Высокие технологии”.

В основе устройства лежат 70 деталей, среди которых нашлось место: электроприводу (закручивает блок стволов), центральному спуску, который не зависит от привода, а также шестереночному механизму с метательными резинками и 12 стволами.

На каждый из стволов можно «загрузить» по 12 резинок, что вкупе дает 144 выстрела. А если нет желания возиться с перезарядкой, которая осуществляется долго и вручную, то можно попугать противника одним звуком. Боеприпасы в данном случае останутся целы.

Заказть пулемет можно на Kickstarter по цене от $94.

По материалам Socportal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.