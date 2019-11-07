Создан деревянный пулемет, который стреляет резиновыми пулями (фото)

Он является деревянной копией «минигана», правда, стреляет исключительно резиновыми пулями.

Об этом сообщает паблик “Высокие технологии”.

В основе устройства лежат 70 деталей, среди которых нашлось место: электроприводу (закручивает блок стволов), центральному спуску, который не зависит от привода, а также шестереночному механизму с метательными резинками и 12 стволами.



На каждый из стволов можно «загрузить» по 12 резинок, что вкупе дает 144 выстрела. А если нет желания возиться с перезарядкой, которая осуществляется долго и вручную, то можно попугать противника одним звуком. Боеприпасы в данном случае останутся целы.



Заказть пулемет можно на Kickstarter по цене от $94.