Создан деревянный пулемет, который стреляет резиновыми пулями (фото)

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Он является деревянной копией «минигана», правда, стреляет исключительно резиновыми пулями.
Об этом сообщает паблик “Высокие технологии”.
В основе устройства лежат 70 деталей, среди которых нашлось место: электроприводу (закручивает блок стволов), центральному спуску, который не зависит от привода, а также шестереночному механизму с метательными резинками и 12 стволами.
На каждый из стволов можно «загрузить» по 12 резинок, что вкупе дает 144 выстрела. А если нет желания возиться с перезарядкой, которая осуществляется долго и вручную, то можно попугать противника одним звуком. Боеприпасы в данном случае останутся целы.
Заказть пулемет можно на Kickstarter по цене от $94.
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