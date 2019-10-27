Трамп пока не будет вводить пошлины на авто из Европы

Жан-Клод Юнкер, экс-президент Еврокомиссии, заявил,что США не будут вводить пошлины на европейские автомобили на следующей неделе.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте также: Китай анонсировал снижение пошлин на товары из США

Президент США Дональд Трамп должен 13 ноября решить, применять ли новые пошлины в отношении европейских автопроизводителей, после того, как в мае американский лидер заявил, что импорт авто из Европы представляет угрозу для национальной безопасности США.

В интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung Юнкер заявил, что Трамп не пойдет на новые пошлины.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что он введет 20% сбор на все авто, которые импортируются из ЕС, если блок не уберет импортные пошлины и торговые барьеры. Это произошло в тот самый день, когда ЕС инициировал пошлины на 2,8 млрд евро ($3,3 млрд) на американские товары в ответ на введение США пошлин на экспорт стали и алюминия.

В прошлом месяце США объявили о пошлинах на $9,5 млрд на европейские товары. Это решение связано со спором в ВТО по субсидиям авиакомпаниям.