В Киеве вырос спрос на аренду квартир

Спрос на аренду жилья в Киеве вырос примерно на 15% по сравнению с осенним периодом 2018 года. Значительный рост арендной платы наблюдается у однокомнатных и двухкомнатных квартир.

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Повышенную заинтересованность в съемных квартирах риэлторы начали наблюдать еще с конца августа. Они объясняют это сезонностью: стартом бизнес-сезона, новым учебным годом и другими факторами.

Отмечается, что цены пока существенно не отреагировали на повышение ажиотажа на рынке. Хотя стоимость самых востребованных квартир все же выросла на 10-15%.

Цены. Сейчас в центре Киева стоимость аренды жилья находится в диапазоне $600-2500/мес. В спальных районах столицы квартиру можно снять за $400-700/мес. Цены варьируются в зависимости от класса дома и его характеристик.

Спрос. Самым популярным жильем по информации риелторов оказались:

однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 40-60 кв. м;

жилье в новых домах, особенно расположенных возле метро и рядом с вузами.

квартиры в домах в деловом и культурном центрах столицы.

Снимают такое жилье в основном топ-менеджеры и менеджеры среднего звена различных компаний, представители политической элиты, говорят риелторы.