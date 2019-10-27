Миллиардеры впервые за пять лет начали беднеть

Аналитики UBS и PwC подсчитали, что общее состояние богачей, по итогам прошлого года, составляет $8,5 трлн.

Об этом говорится в докладе Billionaires Report-2019, подготовленном экспертами UBS и PwC.

Читайте также: Forbes сообщил, кто обошел Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд – до $8,5 трлн.

Уточняется, что резкий спад наблюдается в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

“Бум миллиардеров подвергся естественной коррекции. Сильный доллар в сочетании с неопределенностью на фондовых рынках в условиях сложной геополитической обстановки создали условия”, – заявил глава отдела по работе с клиентами в UBS Йозеф Стадлер.

Количество женщин-миллиардеров выросло на 46% за пять лет, мужчин – на 39%. По состоянию на сегодня насчитывается 233 женщины-миллиардера по сравнению с 160 в 2013 году. В Азии более половины (57%) женщин-миллиардеров заработали свои состояния сами.

Совокупное состояние миллиардеров в Китае сократилось на 12,3% в долларовом выражении на фоне падения фондовых рынков и слабой валюты, а также в связи с тем, что рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.

В Северной и Южной Америке по состоянию на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров – рост на 4,8% по сравнению с 2017-м.

В регионе EMEA (Европа, том числе Россия, Ближний Восток и Африка) совокупное состояние миллиардеров сократилось почти на 6,8% – до $2,4 трлн. Количество миллиардеров только в Европе сократилось на 4,9% – до 598 человек. Количество миллиардеров в регионе APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) упало на 7,4% – до 754 человек в 2018 году.