В Минсоцполитики спрогнозировали количество субсидиантов на 2020

Министерство социальной политики прогнозирует увеличение количества украинцев, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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“Мы не прогнозируем изменения количества субсидиантов”, – сказал он.

По словам Музыченко, в ходе прошлого отопительного сезона социальную помощь получало около 4 млн домохозяйств. Около 70% из них – семьи, в которых есть люди пенсионного возраста. Всего в Украине насчитывается более 13 млн домохозяйств.

В этом году большинство субсидий монетизированы, то есть потребители получают их деньгами с учетом нормативов и самостоятельно рассчитываются с поставщиками услуг.

«Субсидию на тепло начисляют с 15 октября. Если отопления в доме нет и, соответственно, суммы за тепло в платежке не будет, то потребитель может оставить себе субсидию и потратить ее на свои цели», – сообщил Музыченко.