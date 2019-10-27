ООН насчитала в Украине более 35 тысяч лиц без гражданства

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства.

Об этом сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия мурала “Маленький гражданин” в Киеве.

“Во всем мире более 10 миллионов человек не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тысяч человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет самые высокие цифры в Европе в части людей, подпадающих под риск безгражданства”, — отметил Матеу.

При этом он подчеркнул, что с этой проблемой можно справиться, и в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.

По словам представителя ООН, это было сделано благодаря усилиям правительства, гражданского общества и при международной поддержке.