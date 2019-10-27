Tiffany считает, что предложение LVMH в $14,5 млрд недостаточно – Reuters

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Tiffany & Co попросила компанию LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) увеличить сумму предложения о покупке, поскольку предложенные $14,5 млрд являются, по ее мнению, недостаточными.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Louis Vuitton хочет поглотить Tiffany & Co за $14,5 миллиарда
Источники издания отметили, что совет директоров Tiffany решил, что заявка LVMH на общую сумму $120 за акцию была слишком низкой, чтобы стать основой переговоров.
По информации издания, LVMH остается заинтересованной и сейчас изучает новое предложение. Ранее источники сообщали, что совет директоров Tiffany рассматривал уровень цен в $140 за акцию как «ключ к подписанию соглашения».
Обе компании отказались давать комментарии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1450 17
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2710 13
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4180 13
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3357 8
Минфин в 2020 году рассчитывает одалживать валюту под 8%Вчера, 10:01 - 1145 7
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4180 13
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3357 8
Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалютВчера, 13:21 - 2903 2
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2710 13
Межбанк: крупные игроки сыграют "главную скрипку"Вчера, 11:20 - 1637 1
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Вчера, 12:10 - 527 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2136
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3209
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1986
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2931 1