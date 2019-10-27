Tiffany считает, что предложение LVMH в $14,5 млрд недостаточно – Reuters

Tiffany & Co попросила компанию LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) увеличить сумму предложения о покупке, поскольку предложенные $14,5 млрд являются, по ее мнению, недостаточными.

Об этом сообщает Reuters.

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Источники издания отметили, что совет директоров Tiffany решил, что заявка LVMH на общую сумму $120 за акцию была слишком низкой, чтобы стать основой переговоров.

По информации издания, LVMH остается заинтересованной и сейчас изучает новое предложение. Ранее источники сообщали, что совет директоров Tiffany рассматривал уровень цен в $140 за акцию как «ключ к подписанию соглашения».

Обе компании отказались давать комментарии.