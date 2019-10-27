Tesla и Walmart урегулировали спор из-за возгорания солнечных батарей

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В конце августа крупнейшая в мире сеть магазинов Walmart подала в суд на Tesla, обвинив последнюю в «преступной халатности».
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Walmart требовала демонтировать все солнечные батареи, установленные на своих магазинах, и возместить ущерб из-за возгораний этих самых батарей, имевших место в 2012-2018 годах. И вот сейчас стало известно, что Walmart и Tesla договорились уладить спор мирным путем.
Условия мирового соглашения не разглашаются. В иске, поданном и теперь уже отозванном из Верховного суда штата Нью-Йорк, говорилось о «семи пожарах» и «миллионах долларов» убытков. Также Walmart утверждала, что Tesla привлекала к установке батарей некомпетентных сотрудников, требуя от тех выполнять работу как можно быстрее ради получения большей прибыли.
В совместном заявлении о разрешении спора стороны отметили, что они «рады решению проблем, поднятых Walmart», и теперь, когда они решены, партнеры рассчитывают на «безопасную реэнергизацию надежных энергетических систем».
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