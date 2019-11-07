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Новый Chevrolet Corvette появится позже, чем ожидалось

Новый Chevrolet Corvette появится позже, чем ожидалось

Chevrolet отложил начало серийного производства своего нового среднемоторного спортивного автомобиля Chevrolet Corvette C8, сообщает Autoweek.com. Теперь выпуск этой новинки запланирован на февраль 2020 года.

Первоначально планировалось, что покупатели получат Corvette нового поколения уже до конца 2019 года. Однако вмешались форс-мажорные обстоятельства. Дело в том, что рабочие концерна General Motors устроили забастовку, и поэтому сорвали производственный график.

Поэтому завод General Motors в Кентукки ещё несколько недель будет делать Corvette C7. Потом он остановится, чтобы подготовится к выпуску Corvette C8.

По материалам autonews.ua
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