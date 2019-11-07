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Кто имеет право на сокращенный рабочий день

Кто имеет право на сокращенный рабочий день

Какие украинцы имеют право на сокращенный рабочий день и в каком случае.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде Украины.

Как определяется в статье 50 “Кодекса”, нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может превышать 40 часов в неделю.

Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено.

На сокращенную продолжительность рабочего времени имеют право:

  • работники в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учеников возрастом от 14 до 15 лет, работающие в период каникул) – 24 часа в неделю;
  • для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в неделю.

Перечень производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утверждается в порядке, установленном законодательством.

  • отдельные категории работников – учителя, врачи и другие.
  • женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью (за счет собственных средств).

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По материалам Finance.UA
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