Кто имеет право на сокращенный рабочий день

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Какие украинцы имеют право на сокращенный рабочий день и в каком случае.
Об этом говорится в Кодексе законов о труде Украины.
Как определяется в статье 50 “Кодекса”, нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может превышать 40 часов в неделю.
Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено.
На сокращенную продолжительность рабочего времени имеют право:
Перечень производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утверждается в порядке, установленном законодательством.
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