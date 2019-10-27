Президент ветировал закон о проверках получателей субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду закон, который вводит систему проверок получателей субсидий и других социальных выплат.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Как оформить субсидию онлайн

Проект закона определял порядок рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, а также подходы к возврату неправомерно полученных субсидиантами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью законопроекта является законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ проведения верификации государственных выплат в Украине, что будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Текст самих предложений от президента по закону на сайте Верховной Рады не размещен.

Ранее Finance.ua сообщал, за что могут лишить выплат при пересчете субсидий.