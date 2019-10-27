0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Президент ветировал закон о проверках получателей субсидий

Президент ветировал закон о проверках получателей субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду закон, который вводит систему проверок получателей субсидий и других социальных выплат.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Как оформить субсидию онлайн

Проект закона определял порядок рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, а также подходы к возврату неправомерно полученных субсидиантами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью законопроекта является законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ проведения верификации государственных выплат в Украине, что будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Текст самих предложений от президента по закону на сайте Верховной Рады не размещен.

Ранее Finance.ua сообщал, за что могут лишить выплат при пересчете субсидий.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.