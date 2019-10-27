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Группа компаний Тигипко претендует на покупку Херсонской нефтеперевалки - СМИ

Группа компаний Тигипко претендует на покупку Херсонской нефтеперевалки - СМИ

Группа компаний ТАС Сергея Тигипко подала заявку на участие в аукционе по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки аукциона.

Отмечается, что на момент публикации новости в пресс-службе ТАС на письменный запрос издания не ответили.

“Заявку подало ООО “Неон Финанс”, 100% уставного капитала которого принадлежит “ТАС Эссет Менеджмент” бизнесмена Сергея Тигипко. Компания была зарегистрирована 1 октября 2019 года – за 18 дней до объявления аукциона по продаже Херсонской нефтеперевалки, на который она подала заявку.

Всего, по состоянию на 6 ноября заявки поступили от семи участников, названия которых официально не раскрываются. “Неон Финанс” является пока единственной компанией, которая оплатила гарантийный взнос в размере 8 млн грн и была допущена к аукциону”, – говорится в сообщении.

Аукцион по продаже Херсонской нефтеперевалки состоится 18 ноября на площадке СЭТАМ. Это будет вторая попытка исполнительной службы продать объект. Стартовая цена – 161,3 млн грн.

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности “Реал Банка” по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

По материалам Економічна Правда
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