Украина готовится к поставкам газа из Румынии

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Укртрансгаз провел модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники» на Одесщине, которая позволит осуществлять поставки газа из Молдовы и Румынии в случае, если Россия перекроет транзит газа с 1 января 2020 года.
Об этом сообщают в пресс-службе Укртрансгаза.
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«Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ. Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт», — сообщили в Укртрансгазе.
Там отмечают, что станция способна обеспечить поставки около 4 миллионов кубометров газа в реверсном режиме (т. е. со стороны Румынии и Молдовы в Украину). В обычном же режиме станция транспортирует в Молдову 70 миллионов кубометров газа в сутки.
В перспективе эту станцию планируют использовать для поставки в Украину газа из Болгарии и Греции. Кроме этого, в деятельности станции заинтересованы румынские газодобывающие компании.
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