0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Украина готовится к поставкам газа из Румынии

Украина готовится к поставкам газа из Румынии

Укртрансгаз провел модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники» на Одесщине, которая позволит осуществлять поставки газа из Молдовы и Румынии в случае, если Россия перекроет транзит газа с 1 января 2020 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Укртрансгаза.

Читайте также: Президент поручил до конца года отделить ГТС от Нафтогаза

«Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ. Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт», — сообщили в Укртрансгазе.

Там отмечают, что станция способна обеспечить поставки около 4 миллионов кубометров газа в реверсном режиме (т. е. со стороны Румынии и Молдовы в Украину). В обычном же режиме станция транспортирует в Молдову 70 миллионов кубометров газа в сутки.

В перспективе эту станцию планируют использовать для поставки в Украину газа из Болгарии и Греции. Кроме этого, в деятельности станции заинтересованы румынские газодобывающие компании.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.