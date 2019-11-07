Стало известно, сколько будет стоить кроссовер Hyundai Venue (фото)

Новый субкомпактный кроссовер Hyundai Venue будет стоить от 18 345 долларов. Продажи этой новинки начнутся в США уже в текущем месяце.

Впервые Venue показали весной нынешнего года на автосалоне в Нью-Йорке. Длина этого маленького кроссовера составляет 4036 мм, а высота – 1565 мм. Объем багажника – 355 л. Его конкурентами станут, например, хэтчбеки Mazda 2, Suzuki Swift, Toyota Yaris, и субкомпактные кроссоверы Suzuki Vitara и Mazda CX-3.



В базовой комплектации есть шесть подушек безопасности, 15-дюймовые колесные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, а также системы помощи водителю «SmartSense» с автономным экстренным торможением, обнаружением пешеходов, удержанием полосы движения, контролем давления в шинах и др.