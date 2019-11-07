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Стало известно, сколько будет стоить кроссовер Hyundai Venue (фото)

Стало известно, сколько будет стоить кроссовер Hyundai Venue (фото)

Новый субкомпактный кроссовер Hyundai Venue будет стоить от 18 345 долларов. Продажи этой новинки начнутся в США уже в текущем месяце.

Впервые Venue показали весной нынешнего года на автосалоне в Нью-Йорке. Длина этого маленького кроссовера составляет 4036 мм, а высота – 1565 мм. Объем багажника – 355 л. Его конкурентами станут, например, хэтчбеки Mazda 2, Suzuki Swift, Toyota Yaris, и субкомпактные кроссоверы Suzuki Vitara и Mazda CX-3.

В базовой комплектации есть шесть подушек безопасности, 15-дюймовые колесные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, а также системы помощи водителю «SmartSense» с автономным экстренным торможением, обнаружением пешеходов, удержанием полосы движения, контролем давления в шинах и др.

По материалам autonews.ua
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