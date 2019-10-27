Международные резервы Украины в октябре сократились до 21,4 млрд долларов

По состоянию на 1 ноября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долл. США (в эквиваленте). В октябре они почти не изменились, сократившись всего на 0,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциями с управлениями международными резервами.

В сообщении также отмечается, что такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка.