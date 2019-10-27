Международные резервы Украины в октябре сократились до 21,4 млрд долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 ноября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 402,9 млн долл. США (в эквиваленте). В октябре они почти не изменились, сократившись всего на 0,2%.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Читайте также: В НБУ рассказали, что вынудит банки снизить ставки по кредитам
Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциями с управлениями международными резервами.
В сообщении также отмечается, что такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Правительства и Национального банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится Фонд национального богатстваВчера, 14:00 - 1627 12
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 1969 7
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 2157 6
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных картОколо часа назад - 510 3
"Роттердам+" позволил сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для населения, - КоткоВчера, 19:20 - 388 3
Президент подписал закон об упрощении таможенного оформления товаровВчера, 12:45 - 3224
Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" (инфографика)Вчера, 11:01 - 3052
"Укрбуд" не обанкротится, туда зашел новый инвестор - советник КличкоВчера, 12:15 - 2157 6
Платную кольцевую дорогу вокруг Киева будет строить китайская компанияВчера, 15:48 - 1969 7
Межбанк: потребность в гривне у бизнеса растетВчера, 11:20 - 1787
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2086
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3107
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1931
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2855 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3319